Fecha de publicación: 13 de November de 2026

Fecha de modificación: 13 de November de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) indentificó a una mujer que murió luego de sufrir una violenta colisión a nivel de cráneo, en el sector de Paso Canoas.

¿Cómo la asesinaron?

De acuerdo con el informe preliminar, la víctima se encontraba en vía pública y en apariencia habría tenido una discusión con un hombre de apellido Mojica, de 45 años.

Por motivos que se desconocen y están en investigación, en apariencia Mojica la habría golpeado con un objeto contundente en la cabeza. Producto del impacto, la mujer falleció en el lugar.

¿Qué hicieron con el sospechoso?

Agentes judiciales lo detuvieron.

¿Quién es la mujer fallecida?

La identificaron con el apellido Víctor, de 38 años.

El caso continúa en investigación.

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