Identifican a mujer que encontraron muerta dentro de carro

Según pudo conocer Repretel.com, las autoridades identificaron como Diana Michelle Muñoz Briceño de 31 años, a la mujer cuyo cuerpo encontraron dentro de un vehículo en La Roxana de Guápiles, Pococí.

Información judicial confirmó que la víctima tenía alrededor de tres años de relación con un hombre de apellido Herrera Zúñiga, de 45 años, quien permanece detenido como sospechoso del homicidio.

OIJ investiga qué ocurrió con Diana Michelle Muñoz

Diana Michelle Muñoz Briceño

¿Qué información se maneja por parte de las autoridades?

De acuerdo con la información que maneja el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Diana Michelle y Herrera Zúñiga se encontraron durante el fin de semana.

Los investigadores manejan preliminarmente que ambos tuvieron una diferencia, aparentemente relacionada con celos. Posteriormente, se trasladaron hasta un hotel, donde habría ocurrido el homicidio.

Se señala que la mujer sufrió golpes contusos en la cabeza y asfixia.

Después del crimen, el sospechoso habría sacado el cuerpo del hotel y lo habría trasladado en su vehículo.

Sospechoso atravesó el Zurquí con el cuerpo en el carro

Según la información judicial, Herrera Zúñiga condujo desde la zona donde ocurrió el homicidio y pasó por el peaje antes de atravesar el Zurquí con el cuerpo de la mujer dentro del vehículo.

El hombre se dirigió posteriormente hacia Pococí.

La investigación apunta a que pretendía sepultar el cuerpo en un terreno que tiene en el sector de La Roxana.

Policía encontró el cuerpo durante una revisión

El caso salió a la luz cuando oficiales de la Fuerza Pública realizaban labores de patrullaje y observaron un vehículo estacionado a la orilla de la vía.

El carro tenía el motor encendido, pero las luces permanecían apagadas. Además, los oficiales notaron un fuerte olor a licor que desprendía el conductor.

Los policías solicitaron los documentos al hombre y observaron una cobija en la parte trasera del vehículo. También vieron una pala, por lo que decidieron preguntarle qué transportaba.

El hombre aseguró que llevaba sábanas.

Sin embargo, cuando los oficiales intentaron revisar el vehículo, el conductor aceleró y escapó del lugar.

Persecución terminó con la detención del sospechoso

La Fuerza Pública inició una persecución que se extendió durante aproximadamente 30 kilómetros.

Durante la huida, el vehículo chocó contra una patrulla policial. Los oficiales lograron detener al conductor, de apellido Herrera.

Sospechoso permanece detenido

Herrera Zúñiga permanece detenido mientras las autoridades avanzan con la investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar su eventual responsabilidad penal.

El OIJ continúa recopilando pruebas y reconstruyendo las últimas horas de Diana Michelle Muñoz Briceño para establecer con precisión cómo ocurrió el homicidio.

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