Identifican a motociclista sospechoso de tocar mujeres deportistas

El Juzgado Penal de Heredia ordenó tres meses de prisión preventiva contra un hombre de apellido Navarrete, señalado como el sospechoso de viajar en motocicleta para tocar los glúteos a mujeres deportistas que se encontraban entrenando en la vía pública.

Los hechos que se le imputan habrían ocurrido en enero anterior, cuando el imputado aprovechaba su desplazamiento en el vehículo de dos ruedas para cometer los actos contra las víctimas.

El expediente penal abierto en su contra corresponde al delito de uso sexual, una figura que sanciona este tipo de conductas no consentidas contra la integridad física y la dignidad de las personas. La medida cautelar fue adoptada como garantía procesal mientras continúa la investigación en su contra.