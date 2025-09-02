Por medio de su oficina de prensa, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó a los hombres que encontraron fallecidos en un túnel utilizado para la extracción de oro en Crucitas.
Versión preliminar
Un vecino realizó el reporte de hallazgo, a eso de las 8:00 a.m.
Según el OIJ, las víctimas ingresaron en el túnel ayer y aparentemente quedaron atrapados.
Labores de rescate
Bomberos y Cruz Roja se encargarán de la extracción de los cuerpos para su posterior levantamiento en un campamento cercano.
Identificación
- Masculino de apellido Sequeira, de 20 años
- Masculino de apellidoSequeira, de 24 años.
Ambos son de nacionalidad nicaragüense
El caso se mantiene en investigación.