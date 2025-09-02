Por medio de su oficina de prensa, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó a los hombres que encontraron fallecidos en un túnel utilizado para la extracción de oro en Crucitas.

Versión preliminar

Un vecino realizó el reporte de hallazgo, a eso de las 8:00 a.m.

Según el OIJ, las víctimas ingresaron en el túnel ayer y aparentemente quedaron atrapados.

Leer más en: Esta sería la profundidad del túnel donde encontraron dos cuerpos en Crucitas.

Labores de rescate

Bomberos y Cruz Roja se encargarán de la extracción de los cuerpos para su posterior levantamiento en un campamento cercano.

Identificación

Masculino de apellido Sequeira, de 20 años

Masculino de apellidoSequeira, de 24 años.

Ambos son de nacionalidad nicaragüense

El caso se mantiene en investigación.