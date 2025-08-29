Las autoridades de Minneapolis, han identificado a las dos víctimas mortales del tiroteo ocurrido en una escuela, un hecho que ha conmocionado a la comunidad educativa y a las familias afectadas.

Los familiares de los menores, con el corazón roto, hicieron un emotivo llamado a recordar a los niños por las personas que eran y no por el acto violento que les arrebató la vida.

Este trágico evento reaviva el debate sobre la seguridad en los centros educativos y las medidas para prevenir hechos de esta naturaleza.