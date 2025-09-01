El exceso de velocidad y la invasión de la vía por parte de un caballista, ocasionó un percance que dejó dos muertos y una persona más herida en Katira de Guatuso, la noche de este domingo.

Hechos

Durante la tarde-noche se realizó una cabalgata entre las fincas de la localidad, pero el desfile debía cruzar entre las fincas de la localidad, pero el desfile debía cruzar en determinado momento la Ruta Nacional 4.

En un determinado momento se escuchó el fuerte estruendo de la moto con el animal.

Víctimas

En el sitio falleció el conductor de la motocicleta, un joven de 22 años, identificado como Kevin González. Su acompañante, Alexandra González, de 17 años, falleció en una clínica local.

El equino también falleció.