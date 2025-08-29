Por medio de su oficina de prensa, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) dio a conocer la identidad de las víctimas del doble homicidio que se presentó la noche de este jueves en Paquita de Quepos.

Según el reporte preliminar, los jóvenes se encontraban en un taller mecánico, cuando dos sujetos llegaron en motocicleta, el acompañante bajó del medio de transporte, ingresó al local y disparó en reiteradas ocasiones contra un hombre. Debido a las detonaciones, también resultó herida una mujer.

Identificación de las víctimas.

Masculino de apellido Rojas, de 26 años.

Femenina de apellido Rodríguez, de 28 años.

Tras el hecho, personal de Cruz Roja se presentó en la escena y declaran a las dos personas sin signos vitales.