Identifican a las dos personas que murieron tras mortal accidente de tránsito

Dos personas murieron tras un mortal accidente de tránsito ocurrido la madrugada de este lunes en el cruce de Barranca, Puntarenas.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó a las víctimas como dos hombres de apellidos Rojas, de 34 años, y Badilla.

Según la información preliminar, el accidente ocurrió pasadas las 2:45 a. m., cuando ambos hombres viajaban en una motocicleta.

Por razones que las autoridades mantienen bajo investigación, la motocicleta colisionó contra una unidad de la Policía Administrativa.

Uno de los motociclistas murió en el sitio

Los cuerpos de emergencia atendieron a los dos ocupantes de la motocicleta después de la colisión.

El hombre de apellido Rojas, de 34 años, murió en el lugar del accidente debido a la gravedad de las lesiones que sufrió.

El segundo ocupante, de apellido Badilla, de 19 años, sobrevivió inicialmente al impacto y recibió atención médica.

Sin embargo, posteriormente falleció en un centro médico en San José..

OIJ investiga las causas del accidente

Agentes judiciales realizaron el levantamiento de los cuerpos y los trasladaron a la Morgue Judicial.

Los médicos forenses realizarán las respectivas autopsias como parte del proceso de investigación.

El OIJ mantiene abierta la investigación para determinar con precisión cómo ocurrió la colisión entre la motocicleta y la unidad policial.

Las autoridades también deberán establecer las circunstancias que provocaron el mortal accidente de tránsito en Barranca de Puntarenas.

Las investigaciones continúan para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes.