Fecha de publicación: 20 de September de 2026

Fecha de modificación: 20 de September de 2026

Un accidente de tránsito que se presentó en horas de la noche de este 19 de setiembre, terminó con dos personas fallecidas. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) brindó detalles sobre las víctimas mortales.

Hecho se dio en el sector de Cariari, Pococí, Limón.

Accidente dejó dos personas fallecidas: ¿qué pasó?

Los ahora fallecidos viajaban en una motocicleta y supuestamente, en un momento dado, su medio de transporte derrapa y colisiona de manera frontal contra un automóvil.

A raíz del impacto, murieron en el sitio.

Fallecidos

Se trata de un masculino, de apellido Gonzales, de 21 años y una femenina de apellido Bravo, de 26 años.

Levantamiento de los cuerpos

Los agentes judiciales se encargaron del levantamiento de los cuerpos. Estos serán remitidos a la Morgue Judicial, para la respectiva autopsia.

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