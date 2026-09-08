Identifican a las dos personas que asesinaron en las afueras de centro comercial

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) dio a conocer la identidad de las personas que asesinaron tras tiroteo en las afueras de un centro comercial ubicado en Nosara, Guanacaste.
Según el informe preliminar, los hechos ocurrieron pasadas las 2:00 a.m.
Las cuatro víctimas se encontraban al frente de un bar, compartiendo con un grupo de personas, cuando aparentemente llegaron cuatro sujetos a bordo de dos motocicletas, se bajaron de su medio de transporte y dispararon contra los presentes.
Dos personas fallecieron en el lugar, mientras que los otros resultaron heridos y requirieron traslado hacia el hospital de Nicoya.
Se trata de dos masculinos, de apellido Obando, de 33 y 46 años.
Como actualización, uno de los heridos, que se encuentra en condición crítica, fue trasladado hacia el hospital de Liberia.
Hay un amplio operativo en el hospital de Nicoya, debido a que hay información confidencial que indica que los gatilleros pretendían ingresar a las instalaciones y acabar con la vida de los sobrevivientes.
Información en desarrollo.
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