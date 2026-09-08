Identifican a las dos personas que asesinaron en las afueras de centro comercial

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) dio a conocer la identidad de las personas que asesinaron tras tiroteo en las afueras de un centro comercial ubicado en Nosara, Guanacaste.

¿Cómo se dio el asesinato de estas personas en las afueras del centro comercial?

Según el informe preliminar, los hechos ocurrieron pasadas las 2:00 a.m.

Las cuatro víctimas se encontraban al frente de un bar, compartiendo con un grupo de personas, cuando aparentemente llegaron cuatro sujetos a bordo de dos motocicletas, se bajaron de su medio de transporte y dispararon contra los presentes.

Dos personas fallecieron en el lugar, mientras que los otros resultaron heridos y requirieron traslado hacia el hospital de Nicoya.

¿Quiénes son los fallecidos?

Se trata de dos masculinos, de apellido Obando, de 33 y 46 años.

Estado de salud de los heridos

Como actualización, uno de los heridos, que se encuentra en condición crítica, fue trasladado hacia el hospital de Liberia.

Fuerte custodia en el hospital de Nicoya

Hay un amplio operativo en el hospital de Nicoya, debido a que hay información confidencial que indica que los gatilleros pretendían ingresar a las instalaciones y acabar con la vida de los sobrevivientes.

Información en desarrollo.

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