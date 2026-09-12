Identifican a la persona que perdió la vida en violenta balacera

Fecha de publicación: 12 de September de 2026

Fecha de modificación: 12 de September de 2026

Ya se logró identificar a la persona que perdió la vida en una violenta balacera que se dio este 11 de setiembre, en horas de la noche, en el sector de Barva de Heredia.

Ataque

De acuerdo al informe preliminar, los hechos ocurrieron a eso de las 8:30 p.m., cuando las víctimas viajaban en un vehículo y un momento dado los atacaron sujetos a bordo de una motocicleta.

El fallecido, quien viajaba en el asiento del acompañante, presentó heridas por arma de fuego en en la espalda, la cabeza y el hombro izquierdo.

Otro herido

Quien conducía el vehículo también resultó herido, por lo que lo trasladaron a un centro médico.

¿Quiénes son las víctimas mortales de la violenta balacera?

El fallecido es un hombre de 31 años, de apellido Vargas, mientras que el herido es un masculino de 43 años, de apellido Alfaro.

Dicho caso está en investigación para determinar con exactitud lo sucedido y dar con los responsables del hecho.

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