Fecha de publicación: 1 de October de 2026

Fecha de modificación: 1 de October de 2026

Durante la madrugada de 30 de setiembre se presentó un accidente de tránsito que dejó un fallecido en Ruta 27.

¿Que sucedió?

Según el informe preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) el ahora fallecido viajaba en una motocicleta por el sector de Sabana, cuando por razones que se desconocer, perdió el control de su vehículo y chocó contra la barrera divisoria.

A la llegada de los cuerpos de emergencia, declararon a la víctima sin signos vitales. Debido a la atención del accidente, se generaron largas presas en el lugar.

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¿Quién es el fallecido por accidente en Ruta 27?

Se trata de un masculino, de apellido Mora, de 39 años.

Los agentes se presentaron al sitio y realizaron el levantamiento del cuerpo. Además, lo remitieron a la Morgue Judicial, para la respectiva autopsia.

El caso continúa en investigación.