Identifican a la persona que asesinaron en una gasolinera

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) brindó detalles claves sobre el asesinato de un hombre dentro de una gasolinera en el sector de La Uruca, San José.

¿Cómo se dio el asesinato en la gasolinera?

Según el informe preliminar, unos sujetos en motocicleta, sin mediar palabra alguna y por razones que se investigan, habrían disparado en múltiples ocasiones contra un hombre de nacionalidad argentina.

También puede leer: Tiroteo en gasolinera: Así habrían asesinado a hombre tras buscar ayuda.

A la llegada de los cuerpos de emergencia, declararon a la víctima sin signos vitales.

Un herido

Además del argentino, de apellido Salord, habría resultado herido otro masculino, el cual fue trasladado un centro médico.