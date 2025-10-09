Recientemente el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) acaba de identificar al joven que murió tras sufrir una estocada en el ojo, en El Cacao de Alajuela.

¿Cómo lo hirieron?

Según el informe preliminar, se habría dado una riña entre dos masculinos, uno de estos sacó un arma blanca e hirió a la víctima en el rostro.

¿Qué pasó con el herido?

Lo trasladaron a un centro médico en un vehículo particular, pero falleció en el trayecto.

¿Quién es la víctima?

Fue identificado como un masculino, de apellido Ortiz, de 24 años.

Detalles del sospechoso

Según informa el OIJ, ya detuvieron al sospechoso. Lo presentarán al Ministerio Público.

El caso se mantiene en investigación.