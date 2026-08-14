Identifican a joven asesinado tras recibir 8 balazos

Un joven de 18 años, de apellido Lobo, murió tras recibir ocho disparos la noche de este jueves 13 de agosto en Peñas Blancas, La Cruz de Guanacaste.

El homicidio ocurrió cerca de las 8 p. m. cuando el joven aparentemente caminaba hacia su vivienda.

En ese momento, dos sujetos habrían salido de una zona boscosa y lo interceptaron para dispararle en varias ocasiones.

Dos sujetos habrían salido de la montaña

De acuerdo con información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Lobo caminaba hacia su casa cuando dos sujetos habrían salido de la montaña, ambos armados.

Los sospechosos habrían interceptado al joven y le dispararon en varias ocasiones antes de escapar del lugar.

Los agentes judiciales destacados en Liberia atendieron el caso y realizaron las primeras diligencias para esclarecer lo ocurrido.

Joven recibió ocho impactos de bala

El OIJ informó que Lobo recibió ocho impactos de bala durante el ataque.

Según el reporte preliminar, tres de las heridas se localizaron en la espalda, tres en la nuca y otras dos en el lado izquierdo de la cabeza.

La violencia del ataque provocó la muerte del joven en el sitio.

OIJ investiga el homicidio en La Cruz

Las autoridades mantienen abierta una investigación para determinar el móvil del homicidio y establecer quiénes serían los responsables del ataque.