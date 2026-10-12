Identifican a hombre que asesinaron en la playa

Fecha de publicación: 12 de October de 2026

Fecha de modificación: 12 de October de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó al hombre que asesinaron la tarde de este 11 de octubre en la playa, por el sector de Villa del Mar, Moín, Limón.

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¿Cómo asesinaron al hombre en la playa?

Según el informe preliminar, la víctima se encontraba en vía pública cuando en determinado momento, varios sujetos que se movilizaban en vehículo le abordaron.

Varios sujetos de estos, al parecer, bajaron del medio de transporte, accionaron sus armas de fuego e impactaron en múltiples ocasiones contra el hombre, identificado con el apellido Jirón, de 41 años.

Indicios balísticos

En la escena, agentes ubicaron al menos 25 indicios balísticos. Hecho generó el pánico de muchos, que disfrutaban en familia del mar en horas de la tarde.