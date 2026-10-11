Fecha de publicación: 11 de October de 2026

Fecha de modificación: 11 de October de 2026

Un hombre de 28 años, vecino de Pital de San Carlos, fue asesinado a balazos la tarde del sábado 10 de octubre en Aguas Zarcas, sobre la carretera que comunica con Pital.

¿Cómo asesinaron al hombre en carretera?

De acuerdo con la información preliminar, el hombre que identificaron con los apellidos Álvarez Solís, viajaba en un vehículo tipo pick-up cuando fue interceptado por los ocupantes de otro automóvil, en un sector de la carretera que se encuentra en reparación.

En apariencia, los sospechosos dispararon en repetidas ocasiones contra el vehículo, lo que provocó que este retrocediera hasta impactar contra una valla.

¿Y qué pasó después?

Tras la balacera, el conductor se bajó del pick-up e intentó escapar corriendo, sin embargo, los atacantes lo alcanzaron.

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Caso en investigación

Agentes judiciales se encargaron de realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar las investigaciones correspondientes.