Identifican a hombre fallecido por balacera en carretera

Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó al hombre que murió tras una balacera en el sector de San Sebastián.
Hecho ocurrió en horas de la madrugada, en las cercanías de Circunvalación.
De acuerdo con la información preliminar, un grupo de personas se encontraba en vía pública cuando, en determinado momento, aparentemente pasó un vehículo cuyos ocupantes habrían realizado varias detonaciones de arma de fuego desde su interior.
Producto de los disparos, un hombre resultó herido a nivel de la cabeza, por lo que fue trasladado en un vehículo particular a un centro médico, donde minutos después de su ingreso fue declarado sin signos vitales.
Atención del incidente
Agentes de la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios se presentaron en la escena, donde lograron ubicar 11 indicios balísticos.
¿Quién es el fallecido?
La víctima fue identificada como un hombre de apellido Serna, de 19 años.
Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.