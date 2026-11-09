Identifican a hombre fallecido por balacera en carretera

Fecha de publicación: 9 de November de 2026

Fecha de modificación: 9 de November de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó al hombre que murió tras una balacera en el sector de San Sebastián.

Hecho ocurrió en horas de la madrugada, en las cercanías de Circunvalación.

Balacera

De acuerdo con la información preliminar, un grupo de personas se encontraba en vía pública cuando, en determinado momento, aparentemente pasó un vehículo cuyos ocupantes habrían realizado varias detonaciones de arma de fuego desde su interior.

Herido

Producto de los disparos, un hombre resultó herido a nivel de la cabeza, por lo que fue trasladado en un vehículo particular a un centro médico, donde minutos después de su ingreso fue declarado sin signos vitales.

Atención del incidente

Agentes de la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios se presentaron en la escena, donde lograron ubicar 11 indicios balísticos.

¿Quién es el fallecido?

La víctima fue identificada como un hombre de apellido Serna, de 19 años.

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