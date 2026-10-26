Identifican a hombre asesinado a balazos en San Carlos

Fecha de publicación: 26 de October de 2026

Fecha de modificación: 26 de October de 2026

Un hombre adulto murió tras recibir múltiples impactos de bala durante un violento ataque ocurrido la mañana de este lunes 26 de octubre en Aguas Zarcas de San Carlos, Alajuela.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) lo identificó con el apellido Salas, de 31 años.

El hecho ocurrió cerca de las 10:30 a. m. Las autoridades recibieron la alerta sobre una persona herida por arma de fuego en la zona.

En apariencia, los acompañantes descendieron de las motocicletas e ingresaron al lugar donde estaba Salas. Una vez dentro, le dispararon en varias ocasiones.

Ante el ataque, el hombre corrió hacia un lote baldío cercano. Sin embargo, los sospechosos lo persiguieron y, al parecer, le dispararon reiteradamente en diferentes partes del cuerpo.

Las heridas le provocaron la muerte en el sitio. Tras el ataque, los responsables huyeron del lugar.

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OIJ investiga el homicidio

El cuerpo de Salas fue remitido a la morgue judicial para la respectiva autopsia.

El caso permanece bajo investigación del Organismo de Investigación Judicial, que busca esclarecer las circunstancias del homicidio e identificar a los responsables.

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