Una discusión entre dos mujeres frente a una escuela en Guácimo de Limón, terminó con una tragedia el pasado jueves 9 de octubre.

La víctima fue atacada en al menos ocho ocasiones, según confirmó el Organismo de Investigación Judicial, con un arma blanca, heridas que le propinaron la muerte.

La identificación de las implicadas

“Indican los agentes que el incidente ingresó a eso del mediodía del pasado jueves, cuando en apariencia, en vía pública, se presenta la riña entre dos femeninas, y en un momento dado una de ellas saca presuntamente un arma blanca y en apariencia hiere en al menos 8 ocasiones a la ahora fallecida, la cual respondía al apellido Cruz, de 53 años”, señala el OIJ en sus declaraciones.

“En el sitio, oficiales de la Policía Administrativa detienen a la femenina que, presuntamente, hirió a la ahora fallecida, quien responde al apellido Chavarría, de 33 años”.

El caso aún continúa en investigación luego de que agentes judiciales se apersonaran al sitio por evidencias.