Identifican a 56 peruanos trabajando de forma irregular en Puntarenas

Agentes de la Dirección de Inteligencia y la Policía Migratoria detuvieron a 56 ciudadanos peruanos en una mina de extracción de oro en Miramar de Puntarenas, quienes ingresaron al país como turistas pero laboraban de manera irregular.

Los extranjeros fueron identificados durante un operativo conjunto y se inició el proceso administrativo para su deportación.

La información obtenida reveló que estas personas ingresaron al país con visa de turista para posteriormente incorporarse a labores mineras.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar si hay responsables costarricenses involucrados en la contratación ilegal.