Fecha de publicación: 15 de September de 2026

Fecha de modificación: 15 de September de 2026

El Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER) se pronunció este miércoles sobre el aparatoso choque de un pick-up contra el monumento de León Cortés Castro, ubicado en el Parque Metropolitano La Sabana.

El accidente, ocurrido durante la madrugada, provocó daños severos en la estatua, inaugurada en 1952.

Recolección y resguardo de piezas

Tras la afectación a la estructura, el ICODER informó a través de sus redes sociales que, como administrador público del parque, coordinó junto con personal del Museo de Arte Costarricense la recolección de las piezas dañadas para su respectivo resguardo.

Evaluación para su restauración

La institución indicó que a partir de este miércoles iniciará un proceso de evaluación técnica para determinar, con el criterio de un restaurador especializado, cuál será el procedimiento adecuado para la reparación del monumento.

Asimismo, el ICODER aclaró que, al tratarse de una propiedad institucional, la restauración del monumento le corresponde directamente a la entidad, con el apoyo técnico del Museo de Arte Costarricense y del Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural, adscrito al Ministerio de Cultura y Juventud, en caso de que sea requerido.