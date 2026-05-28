Icoder deberá definir la empresa que reparará la pista del Estadio Nacional

El Icoder aún debe definir la empresa que reparará la pista atlética del Estadio Nacional tras rechazar las primeras ofertas. La institución declaró desierta la licitación porque algunas propuestas no cumplían requisitos y otras superaban el presupuesto estimado.

La inversión para renovar la superficie será de 658 millones de colones, sin posibilidad de aumentar ese monto. “No podemos invertir más de esos recursos, porque lo que queremos hacer es remodelarlo”, afirmó Donald Rojas, director del Icoder

Los trabajos de recarpeteo del recinto atlético comenzarían en el primer trimestre del 2027. La renovación busca tener la pista lista para los próximos Juegos Deportivos Nacionales de ese mismo año.