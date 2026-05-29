Icoder plantea transformar el Gimnasio Nacional en un mini estadio de NBA

El Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación plantea transformar el Gimnasio Nacional en un mini estadio de NBA, una inversión que alcanzaría miles de millones de colones para modernizar la infraestructura deportiva del país.

El proyecto incluiría mejoras en la cancha, gradas, iluminación y sistemas de sonido para albergar eventos internacionales de básquetbol de primer nivel.

Las autoridades deportivas esperan que esta remodelación impulse el desarrollo de este deporte en Costa Rica y atraiga competencias de talla mundial.

Donald Rojas, Director Icoder, comenta que “estamos contra el tiempo porque esperamos poder adjudicarlo para diciembre o enero a más tardar”.