ICE sacará a remate 196 vehículos: vea cuándo y dónde puede revisarlos

Fecha de publicación: 18 de September de 2026

Fecha de modificación: 18 de September de 2026

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) rematará un total de 196 vehículos el próximo miércoles 7 de octubre en el auditorio del Colegio Humboldt, ubicado en Pavas, contiguo a la iglesia Nuestra Señora de Loreto.

La actividad iniciará a las 8 de la mañana y los asistentes encontrarán 63 motocicletas, 3 cuadraciclos, 10 camiones y 91 pick-up, entre otros tipos de unidades disponibles para la venta.

Las unidades se exhibirán del 21 de septiembre al 2 de octubre en el plantel del ICE de Rincón Grande de Pavas, con horario de visitas de lunes a viernes de 7:30 de la mañana a 3:30 de la tarde.