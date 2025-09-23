Por medio de un comunicado, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) anunció que rematará 125 vehículos el próximo 8 de octubre.

Vehículos

Habrá motocicletas, autobuses, camiones, pick up, todo terreno, sedán, híbridos, panel y tracto camiones, así como unidades para repuestos.

Precios base por tipo de vehículo

Tipo de vehículo

Motocicleta

Camión

Pick up

Sedán híbrido

PanelStation

Todo terreno

Autobús Precio base desde

₡89.000

₡109.000

₡139.000

₡150.000

₡172.000

₡180.000

₡840.000

₡5.066.000

Tabla tomada del: ICE.

Detalles del evento

Lugar

Se realizará en el Auditorio de la Asociación Institución Cultural Germano Costarricense (Colegio Humboldt) en Pavas, contigo a la Iglesia Nuestra Señora de Loreto.

Hora

Evento iniciará a las 8:00 a.m. y finalizará cuando se realice la última subasta.

Exhibición

Los vehículos estarán en exhibición, entre el 22 de setiembre y hasta el 3 de octubre, en el Plantel del ICE de Rincón Grande de Pavas.

El horario de atención será de lunes a viernes, de 7:30 a.m. a 3:30 p.m.

Información a tomar en cuenta

No se requiere cita.

Cada vehículo posee una ficha técnica y su respectivo título de propiedad.

Los bienes podrán examinarse sin moverlos.

Inscripción

Las condiciones, los requisitos de participación, precios base y fotografías están disponibles en la dirección https://apps.grupoice.com/PEL, con el número de procedimiento 2025LA-000003-PROV.

Más información en: Grupo ICE.