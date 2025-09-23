Por medio de un comunicado, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) anunció que rematará 125 vehículos el próximo 8 de octubre.
Vehículos
Habrá motocicletas, autobuses, camiones, pick up, todo terreno, sedán, híbridos, panel y tracto camiones, así como unidades para repuestos.
Precios base por tipo de vehículo
|Tipo de vehículo
Motocicleta
Camión
Pick up
Sedán híbrido
PanelStation
Todo terreno
Autobús
| Precio base desde
₡89.000
₡109.000
₡139.000
₡150.000
₡172.000
₡180.000
₡840.000
₡5.066.000
Tabla tomada del: ICE.
Detalles del evento
Lugar
Se realizará en el Auditorio de la Asociación Institución Cultural Germano Costarricense (Colegio Humboldt) en Pavas, contigo a la Iglesia Nuestra Señora de Loreto.
Hora
Evento iniciará a las 8:00 a.m. y finalizará cuando se realice la última subasta.
Exhibición
Los vehículos estarán en exhibición, entre el 22 de setiembre y hasta el 3 de octubre, en el Plantel del ICE de Rincón Grande de Pavas.
El horario de atención será de lunes a viernes, de 7:30 a.m. a 3:30 p.m.
Información a tomar en cuenta
- No se requiere cita.
- Cada vehículo posee una ficha técnica y su respectivo título de propiedad.
- Los bienes podrán examinarse sin moverlos.
Inscripción
Las condiciones, los requisitos de participación, precios base y fotografías están disponibles en la dirección https://apps.grupoice.com/PEL, con el número de procedimiento 2025LA-000003-PROV.
Más información en: Grupo ICE.