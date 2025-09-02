La Contraloría General de la República, resolvió parcialmente con lugar cuatro recursos interpuestos contra el pliego de condiciones de la licitación para la implementación de redes móviles 5G, por lo que el Instituto Costarricense de Electricidad, deberá realizar las modificaciones correspondientes.

Tras estos ajustes, la institución procederá a establecer una nueva fecha para la apertura de ofertas, en un proceso clave para la modernización de las telecomunicaciones en el país.

La CGR asegura que estos cambios garantizarán transparencia y competitividad en el proceso de licitación.