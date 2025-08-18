El streamer español Ibai Llanos sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento del “Mundial de los Desayunos”, una competencia digital en la que 16 países medirán fuerzas gastronómicas para definir cuál tiene el mejor desayuno del mundo.

¿En qué consiste el reality gastronómico?

El torneo sigue un formato de eliminación directa, al estilo de un Mundial de fútbol: octavos de final, cuartos, semifinales y la gran final.

En cada enfrentamiento, los espectadores decidirán qué desayuno avanza a la siguiente fase a través de votaciones en redes sociales, comentando el nombre del país o del plato en las publicaciones oficiales de Ibai Llanos.

El país estará representado por su plato más tradicional: el Gallo Pinto, que competirá en octavos de final contra el desayuno de Colombia.

De superar esta fase, Costa Rica se enfrentaría en cuartos de final al ganador del duelo entre Venezuela y República Dominicana.

En esta primera edición del “Mundial de los Desayunos” compiten 16 naciones de distintos continentes:

América Latina: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Perú, República Dominicana, Venezuela.

Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Perú, República Dominicana, Venezuela. Europa: España, Francia, Reino Unido.

España, Francia, Reino Unido. Asia: Japón.

Japón. Norteamérica: Estados Unidos.

Enfrentamientos de octavos de final

Perú vs. México

Reino Unido vs. Argentina

Colombia vs. Costa Rica

Estados Unidos vs. Bolivia

España vs. Francia

Guatemala vs. Ecuador

Japón vs. Chile

Venezuela vs. República Dominicana



El objetivo del concurso no es solo la diversión, sino también la celebración de la gastronomía y la identidad cultural de cada país.

En el caso de Costa Rica, el Gallo Pinto mezcla de arroz y frijoles acompañada de huevo, natilla, plátano maduro y tortilla será la carta de presentación ante millones de votantes alrededor del mundo.

El torneo arrancó este 18 de agosto de 2025 y las votaciones ya se estan realizando en las redes sociales de Ibai Llanos.