Iba en bicicleta por la calle y lo mataron a balazos

Fecha de publicación: 5 de October de 2026

Fecha de modificación: 5 de October de 2026

Un hombre de apellido Hernández, de 34 años, murió luego de recibir al menos dos impactos de arma de fuego en Siquirres, Limón.

Según informó el Organismo de Investigación Judicial, el sujeto se trasladaba en su bicicleta por la carretera cuando lo interceptaron a balazos.

¿Qué más se sabe?

El reporte ingresó a las 7:45 p. m. de este domingo, luego de que vecinos alertaran a las autoridades sobre el hallazgo de un cuerpo en la vía pública.

Agentes judiciales de la Subdelegación Regional de Siquirres realizaron el levantamiento del cuerpo, que presentaba al menos dos heridas por proyectil de arma de fuego.

El cuerpo fue remitido a la Morgue Judicial para la autopsia correspondiente. El caso permanece en investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar quiénes participaron en el homicidio.

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