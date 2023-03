Andrés Soto Solís

Ian Martínez sin duda es el representante más destacado de Costa Rica en el baloncesto masculino, el tico oriundo de Heredia es el primer costarricense en jugar en la división I de baloncesto y ahora en un March Madness.

Con un promedio de 18 minutos por partido, Martínez es una de las piezas importantes en la rotación del equipo de Maryland, equipo que pelea en la división del sur.

Martínez verá acción este jueves 16 de marzo a las 9:30 am hora de nuestro país contra West Virginia.

El March Madness mueve pasiones en Estados Unidos, incluso ha llegado a ser comparado con los playoff de la NBA.

El torneo de la NCAA I División ha dejado grandes espectáculos de jóvenes que con el tiempo se convirtieron en estrellas de la NBA, jugadores como Carmelo Anthony, Anthony Davies y Kemba Walker ganaron este torneo,

¿Qué es el March Madness y cómo se juega?

El March Madness es el torneo superior de baloncesto universitario por excelencia, en el, las mejores 64 universidades del país norteamericano compiten para ser campeones nacionales.

El torneo se divide en seis rondas: First Four, First Round, Second Round, Sweet Sixteen, Elite Light y Final Four.

En la First Four compiten los equipos que no lograron entrar de manera directa, es decir un repechaje, esta ronda se jugó entre el 14 y 15 de marzo.

La primera ronda será donde competirá el nacional, una llave donde se enfrentan a un equipo por posición, es decir el mejor del sur juega contra el peor del sur y así hasta completar los 8 emparejamientos de la primera ronda.

En la segunda ronda es el mismo formato un juego el que gane continuará en la lucha por el título.

Después quedarán solo 16 equipos, posterior 8, de ahí saldrá un campeón por cada zona: Este, Oeste, Sur y Medio Oeste y se jugará el Final Four.

Es un torneo intenso donde las series se definen a un solo juego.