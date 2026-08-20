IA podría provocar recortes de personal en empresas para 2030

El crecimiento exponencial de la inteligencia artificial está forzando a las empresas a replantearse no solo la forma en que operan y desarrollan sus procesos productivos, sino también la manera en que atraen y retienen a su personal, en un escenario donde la tecnología avanza a un ritmo sin precedentes.

Las organizaciones enfrentan el desafío de equilibrar la automatización de tareas con la necesidad de mantener equipos humanos calificados, capaces de adaptarse a entornos laborales cada vez más tecnológicos.

Este cambio estructural está redefiniendo el concepto de trabajo y generando incertidumbre entre los trabajadores sobre el futuro de sus empleos.