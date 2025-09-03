El uso de inteligencia artificial en terapia psicológica gana espacio en Costa Rica y el mundo, pero expertos advierten sobre sus riesgos. Un estado de Estados Unidos ya aplicó una regulación.

Illinois regula la terapia con inteligencia artificial

En Estados Unidos, el estado de Illinois aprobó una ley que regula el uso de inteligencia artificial aplicada a la salud mental.

La normativa establece que los terapeutas con licencia no pueden utilizar IA para tomar decisiones clínicas en reemplazo de un profesional humano.

El auge de los chatbots como terapia

Cada vez más personas recurren a chatbots para desahogarse o buscar respuestas rápidas a sus problemas emocionales.

Sin embargo, los especialistas advierten que esta práctica puede ser riesgosa, pues la IA funciona con algoritmos que generan perfiles de usuario y ofrecen respuestas complacientes sin un criterio clínico real.

Riesgos para la privacidad y la salud mental

Los expertos explican que los datos compartidos en estas aplicaciones podrían ser usados para entrenar modelos de inteligencia artificial sin transparencia sobre su destino.

Incluso, una app de salud mental en Estados Unidos fue sancionada recientemente por mal manejo de información confidencial.

Otro de los puntos críticos es la ausencia de secreto profesional, algo que sí rige en psicólogos y terapeutas humanos.

Recomendaciones de los especialistas

Los profesionales en salud mental recuerdan que la inteligencia artificial no sustituye a un terapeuta y que siempre es mejor acudir a un especialista en caso de necesitar apoyo.

La principal recomendación es no olvidar que detrás de estos sistemas solo hay un algoritmo y que no existe garantía sobre el uso que recibirán los datos compartidos.

Más detalles en el video adjunto.