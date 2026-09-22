Huracán “Polo” alcanza categoría 5 frente a las costas de México

Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

El huracán Polo alcanzó este martes 22 de septiembre la categoría 5 (máxima) con vientos máximos sostenidos de 260 kilómetros por hora, mientras permanece frente a las costas del Pacífico Méxicano.

Según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC), el sistema podría continuar fortaleciéndose durante este martes, aunque podría tener cambios para este 23 de setiembre.

Trayectoria del Huracán Polo

Polo se desplaza actualmente hacia el este a una velocidad de 9 kilómetros por hora. Se espera que haga un cambio en su trayectoria y cambie hacia el noroeste y luego hacia el oeste-noroeste.

Afectación a México

México mantiene vigilancia del fenómeno. Se espera que el evento cause lluvias fuertes e intensas en el occidente y sur del país, desde Jalisco hasta Oaxaca. También se espera que produzca viento y oleaje elevado en las costas de esos estados.

Con información de: Univisión.

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