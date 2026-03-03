Humilde vivienda de 60 metros cuadrados fue consumida por las llamas

Fecha de publicación: 14 de September de 2026

Fecha de modificación: 14 de September de 2026

Un incendio estructural consumió por completo una vivienda de aproximadamente 60 metros cuadrados en el sector de San Rafael de Heredia, sin que se reportaran heridos durante el incidente.

Al lugar acudieron dos máquinas extintoras, aunque las llamas ya habían devastado la humilde vivienda al momento de su llegada, por lo que las labores se centraron en controlar el fuego para evitar su propagación.

Este nuevo incidente se suma a las estadísticas nacionales, que según el último recuento oficial, registran un total de 141 incendios estructurales en todo el país durante lo que va del presente año.