Huertas urbanas con hidroponía: así puede producir alimentos frescos en casa

Fecha de publicación: 10 de September de 2026

Fecha de modificación: 10 de September de 2026

Para iniciar un huerto hidropónico en casa, primero se deben germinar las semillas durante 30 días en pequeños espacios con sustrato, hasta obtener plantitas de 5 a 10 centímetros, detalló la ingeniera agrónoma Flory Salazar.

Luego, se trasplantan a sistemas como torres verticales o bandejas con agua circulante, donde las raíces absorben los nutrientes disueltos. La lechuga lororosa, por ejemplo, desarrolla tonos rosados y textura suave al madurar.

Cuanto más pequeña es la planta al trasplantarla, más rápido se adapta y comienza a alimentarse del sistema, optimizando el tiempo de cosecha en comparación con métodos tradicionales.