Hoy se celebra el día Mundial de las papas fritas

El 20 de agosto el mundo entero tiene una excusa perfecta para consentir el paladar con las papas fritas, ese acompañamiento sencillo que ha conquistado desde puestos callejeros hasta los restaurantes más sofisticados, pero cuyo origen aún genera una disputa internacional entre Bélgica y Francia por atribuirse su creación.

La historia de este alimento, sin embargo, se remonta mucho antes a Sudamérica, específicamente a la región andina, donde los pueblos indígenas cultivaban la papa mucho antes de que llegara a Europa y se transformara en la delicia crujiente que conocemos hoy.

Para lograr la papa frita perfecta, los cocineros dominan la técnica de la doble fritura: primero a temperatura baja para una textura suave por dentro, y luego a alta temperatura para conseguir ese dorado y crujiente exterior que la ha convertido en un fenómeno global.