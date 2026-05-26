Hoy empezará a regir el aumento en la tarifa de buses: Estos son los nuevos precios

Este martes entrará a regir un aumento del 5,43% en el pasaje de autobús y de hasta un 2,82% en el servicio de taxi en Costa Rica, un ajuste tarifario extraordinario por caso fortuito que responde al incremento sostenido en el precio de los combustibles en el país, según informó la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP).

Desde el gremio autobusero se muestran disconformes con el aumento del 5,43%, ya que aseguran que este porcentaje se queda corto frente a los verdaderos incrementos que han sufrido los costos de operación.

Por esta razón, los transportistas pedirán a ARESEP la suspensión temporal del canon, un pago que realizan los concesionarios al Estado costarricense, para poder aliviar la carga financiera que enfrenta el sector.