Hospital San Juan de Dios emitió alerta a sus pacientes

Fecha de publicación: 10 de September de 2026

Fecha de modificación: 10 de September de 2026

El Hospital San Juan de Dios emitió una alerta a sus pacientes sobre un mensaje falso que circula en WhatsApp, el cual asegura de forma errónea que las personas de la sección de Oncología pueden optar por viajes gratuitos de Uber.

El texto fraudulento le indica a los usuarios que deben presentarse al Servicio de Trabajo Social del centro médico para que la institución realice los trámites, referencias y coordinaciones del supuesto beneficio.

Sin embargo, las autoridades del hospital aclararon de forma categórica que no realizan ninguna gestión de este tipo, y el problema es que varios pacientes ya se acercaron a las instalaciones tras recibir la información falsa.