Hospital de Niños enfrenta situación crítica que afecta a pacientes

Fecha de publicación: 25 de October de 2026

Fecha de modificación: 25 de October de 2026

El Hospital Nacional de Niños alcanzó el 100% de ocupación en cuidados intensivos.

Así lo informó la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) en sus redes sociales.

La saturación preocupa por la capacidad de atender a menores que requieren cuidados especializados. Además, ocurre en medio de la circulación de varios virus respiratorios.

Más de 17 menores necesitan ventilación mecánica

La CCSS informó que más de 17 menores en condición crítica necesitan ventilación mecánica.

Esta situación dificulta el ingreso de nuevos pacientes a cuidados intensivos.

La saturación también podría complicar la atención de niños con otras enfermedades.

Esto incluye padecimientos que no están relacionados con problemas respiratorios.

Virus respiratorios presionan la capacidad hospitalaria

Varios virus circulan actualmente y afectan principalmente las vías respiratorias.

Estas infecciones pueden provocar complicaciones que requieren hospitalización y atención especializada.

Ante este panorama, la CCSS alertó sobre la capacidad del hospital para atender a los menores que necesitan cuidados intensivos.

La ocupación total representa un desafío para el centro médico.

El personal debe atender a los pacientes en condición crítica y valorar el ingreso de nuevos casos según sus necesidades.

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