El Hospital México tendrá una jornada especial de visitas este 15 de agosto con motivo del Día de la Madre, permitiendo el ingreso al público general a partir de las 4:00 p.m., según confirmó la administración del centro médico.

La medida busca facilitar el reencuentro entre pacientes y familiares que se encuentran en el lugar.

Asimismo, el hospital comunicó las restricciones para su ingreso, no se permitirá el ingreso de flores, globos, comidas, regalos o maletines, con el fin de garantizar condiciones sanitarias.