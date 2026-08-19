Hospital México suspendió 18 cirugías por huelgas

La huelga del servicio de enfermería en el Hospital México ya dejó sus primeras consecuencias con la suspensión de 18 cirugías, entre las que destaca una intervención cardíaca que quedó sin realizarse.

El movimiento de los trabajadores, que se mantiene en los tres turnos, afectó también procedimientos de cirugía general y urología, además de generar problemas en el área de hospitalización.

Las autoridades del centro médico no han confirmado si los pacientes reprogramarán sus operaciones mientras persista el paro.