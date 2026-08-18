Hospital México amanecerá en huelga: enfermería paralizará labores este martes

El personal del servicio de enfermería del Hospital México irá este martes a huelga, luego de no alcanzar acuerdos con la CCSS.

El movimiento empezará desde las 6 am y, según los funcionarios, afectará a los tres turnos de atención de pacientes del centro médico.

Lenin Hernández, de SINAE AFINES, informa que “lamentablemente no se llegaron a acuerdos con las autoridades institucionales y ahora serán los trabajadores qué va a ocurrir con el Hospital México”.

Los sindicatos habían señalado irregularidades como cambios de días libres, nombramientos y agotamiento por sobrecarga de pacientes.