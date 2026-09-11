Hospital alerta por mensaje falso que circula por WhatsApp

Fecha de publicación: 11 de September de 2026

Fecha de modificación: 11 de September de 2026

El Hospital San Juan de Dios alertó a sus pacientes sobre un mensaje falso que circula por WhatsApp y que ofrece transporte gratuito en Uber a personas que reciben atención en el área de Oncología.

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Mensaje ofrece viajes gratuitos

El texto asegura que el hospital forma parte del supuesto programa “Moviendo Esperanza” y señala que los pacientes pueden acudir al servicio de Trabajo Social para obtener una referencia y recibir viajes gratuitos para asistir a citas médicas o tratamientos de quimioterapia.

Hospital desmiente información

Sin embargo, el centro médico aclaró que esta información es falsa y que el servicio de Trabajo Social no realiza referencias para obtener transporte gratuito en Uber.

Las autoridades hicieron un llamado a los pacientes a no confiar ni compartir este tipo de mensajes y a verificar cualquier información directamente con los canales oficiales del hospital.