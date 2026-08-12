Hospital de Niños entra en zona de alarma: Ministerio de Salud lanza advertencia

El Hospital Nacional de Niños se encuentra actualmente en zona de alarma por infección respiratoria aguda grave, según los datos que monitorea el Ministerio de Salud.

Las autoridades advierten que, si los casos continúan aumentando, el país podría entrar en una zona de brote.

La situación mantiene bajo vigilancia a las autoridades sanitarias, especialmente por el comportamiento de los principales virus respiratorios que circulan actualmente en Costa Rica.

Hospital de Niños se acerca a zona de brote

De acuerdo con el Ministerio de Salud, los registros del Hospital Nacional de Niños ya ubican al centro médico en una zona de alarma.

Las autoridades explicaron que un aumento adicional en los casos podría llevar al país a una zona de brote de infecciones respiratorias.

“Estamos en este momento, en los datos que aporta el Hospital de Niños, en área de alarma”, señalaron las autoridades sanitarias.

El Ministerio de Salud recordó que, normalmente, hacia finales de año se presenta un incremento importante en los casos de infecciones respiratorias.

Por esta razón, las autoridades mantienen un monitoreo constante del comportamiento de estos padecimientos.

Estos son los virus respiratorios que más circulan

Los datos del Ministerio de Salud muestran cuáles son los principales virus respiratorios que circulan en el país.

Entre la semana epidemiológica 1 y la 30, el rinovirus registra la mayor circulación.

Le siguen:

COVID-19

Parainfluenza

Otros virus respiratorios que permanecen bajo vigilancia epidemiológica.

El comportamiento de estos virus mantiene la atención de las autoridades debido al aumento de infecciones respiratorias graves.

Salud pide reforzar las medidas de prevención

Ante el escenario actual, el Ministerio de Salud pidió a la población reforzar las medidas de prevención y vigilancia.

Las autoridades recomiendan evitar lugares con aglomeraciones, especialmente cuando se trata de personas consideradas más vulnerables ante las infecciones respiratorias.

También pidieron prestar atención a la aparición de síntomas respiratorios y tomar medidas para evitar contagios.

¿Qué significa estar en zona de alarma?

El Ministerio de Salud explicó que estar en zona de alarma por un virus significa que existe un aumento de casos de una infección viral por encima de lo esperado.

En el caso del Hospital Nacional de Niños, los datos actuales ubican la situación en ese nivel de alerta.

Si la cantidad de casos continúa aumentando, las autoridades podrían determinar que el país ingresó a una zona de brote.

Por ahora, Salud insiste en mantener la vigilancia y reforzar las medidas de prevención para reducir la propagación de los virus respiratorios.