Hospital de Niños entra en alerta por peligroso virus

El virus respiratorio sincitial (VRS) comienza a repuntar en Costa Rica y ya mantiene en alerta al Hospital Nacional de Niños, debido al incremento de casos registrado durante las últimas semanas.

Las autoridades también expresan preocupación por la baja cobertura de vacunación contra el virus respiratorio sincitial entre las mujeres embarazadas, una medida fundamental para proteger a los recién nacidos durante sus primeros meses de vida.

Virus respiratorio sincitial comienza a repuntar

El Hospital Nacional de Niños reporta un incremento sostenido del virus respiratorio sincitial desde hace aproximadamente ocho semanas.

Aunque hasta ahora el centro médico no registra fallecimientos asociados al virus durante este repunte, las autoridades mantienen la vigilancia debido al riesgo que representa para los bebés, especialmente durante los primeros meses de vida.

El virus puede provocar cuadros respiratorios severos y, en algunos casos, avanzar rápidamente hasta comprometer los pulmones.

Además, algunos pacientes pueden requerir hospitalización e incluso atención en las unidades de cuidados intensivos.

Baja vacunación preocupa a las autoridades

Uno de los principales motivos de preocupación es la cobertura de vacunación contra el virus respiratorio sincitial en mujeres embarazadas.

Actualmente, la cobertura ronda el 80%, mientras que las autoridades consideran necesario alcanzar al menos un 95% para mejorar la protección de los recién nacidos.

La vacunación durante el embarazo permite que la madre produzca anticuerpos contra el virus. Estos anticuerpos atraviesan la placenta y brindan protección al bebé durante sus primeros meses de vida.

Vacuna protege al bebé desde antes de nacer

La vacuna contra el virus respiratorio sincitial se aplica a las mujeres embarazadas entre las 32 y 36 semanas de gestación.

Esta estrategia busca proteger al bebé durante una etapa en la que resulta especialmente vulnerable a las complicaciones de las infecciones respiratorias.

Por esta razón, las autoridades hacen un llamado a las mujeres embarazadas para que consulten con los servicios de salud y completen la vacunación correspondiente.

¿Por qué preocupa el virus respiratorio sincitial?

El VRS representa una amenaza principalmente para los bebés pequeños porque puede provocar infecciones respiratorias que progresan rápidamente.

Los recién nacidos y los menores de pocos meses tienen mayor riesgo de desarrollar complicaciones, por lo que la protección que reciben a través de los anticuerpos maternos resulta especialmente importante.

Las autoridades reiteran que aumentar la cobertura de vacunación de las embarazadas del 80% al 95% permitiría fortalecer la protección de los bebés frente a este virus.