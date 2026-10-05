Hospital de Niños lanza alerta por situación que afecta a menores

Fecha de publicación: 5 de October de 2026

Fecha de modificación: 5 de October de 2026

El Hospital Nacional de Niños lanzó una alerta ante el aumento de menores afectados por virus respiratorios.

Este lunes registró la mayor cantidad de pacientes con estas enfermedades en lo que va de 2026.

Más de 100 menores permanecen hospitalizados y bajo observación por patologías respiratorias

Además, los especialistas detectaron un aumento de combinaciones virales, principalmente en niños menores de dos años y preescolares.

Según los médicos, algunos pacientes presentan dos, tres e incluso cuatro virus al mismo tiempo.

Esta situación puede aumentar el riesgo de complicaciones, debido a que las infecciones debilitan las vías respiratorias.

Hospital reporta alta ocupación de camas

El centro médico amaneció con 108 menores hospitalizados por problemas respiratorios. Además, la ocupación de camas respiratorias alcanzó el 131%.

El servicio de emergencias también registró una alta demanda, con 29 pacientes y una ocupación cercana al 90%. De ellos, 20 presentaban patologías respiratorias.

Además, 11 menores necesitaban soporte ventilatorio y ventilación mecánica asistida.

Los especialistas pidieron especial atención para los niños pequeños, quienes concentran buena parte de los casos más graves.

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