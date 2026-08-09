Explican por qué le habían quitado la custodia policial a hombre asesinado en hospital

El Ministerio Público explicó las razones por las que se suspendió la custodia policial de un hombre que posteriormente fue asesinado mientras permanecía internado en un hospital de Santa Cruz.

Según la Fiscalía Adjunta de Santa Cruz, el hombre se detuvo durante la noche del lunes 3 de agosto y madrugada del martes, como sospechoso de un robo agravado.

Requirió una cirugía en el hospital

La mañana del martes, el sospechoso se trasladó a un centro médico bajo custodia de la Fuerza Pública, debido a una fractura que requería una intervención quirúrgica.

Mientras permaneció internado, las autoridades realizaron diligencias relacionadas con la investigación, incluidos allanamientos y la toma de sus datos de identificación.

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Fiscalía debía ser informada antes del alta

El Ministerio Público indicó que se instruyó al hospital para que informara a las autoridades judiciales antes de otorgarle el alta médica, con el objetivo de gestionar nuevamente su detención y presentarlo ante la Fiscalía.

Sin embargo, la custodia se suspendió al considerar que no existía peligro de fuga ni indicios de una amenaza contra su integridad.

Razón por la que suspendieron la custodia

La Fiscalía también señaló que el hombre no formaba parte del Programa de Protección de Víctimas y Testigos y que tampoco había manifestado alguna situación particular que requiriera medidas especiales de protección durante su permanencia en el hospital.

Además, no existían antecedentes o información que lo vincularan con grupos de crimen organizado.

OIJ investiga el asesinato

El Ministerio Público aclaró que los hechos ocurridos posteriormente dentro del hospital, donde asesinaron al hombre, se mantienen bajo investigación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).