Miembros del Tribunal Penal de Alajuela utilizaron un machote y prácticamente copiaron la información de otro caso para resolver una sentencia por 40 años de cárcel por el delito de tentativa de femicidio.

Esta situación genera que la causa deba volver a juicio.

La sentencia se dictó el 6 de agosto de 2025 y, lamentablemente, la mala utilización de los textos mantiene el fallo judicial en apelación.

¿Qué se acusaba?

40 años de cárcel por tres delitos:

Tentativa de femicidio.

Tentativa de homicidio calificado.

Tentativa de femicidio calificado.

Todo esto en contra de un hombre que habría cometido los supuestos hechos en contra de familiares.

El error en la sentencia

El problema se da porque, cuando se emite la sentencia integral, los abogados defensores se percatan de que los jueces, para resolver y explicarle al imputado por qué lo habían condenado, utilizaron un machote para copiar y pegar extractos de otra sentencia que no tiene nada que ver con los delitos por los que estaban acusando a esta persona.

En el video adjunto puede observar a detalle la situación ocurrida.

Opinión de expertos

Expertos en derecho penal aseguran que esta situación genera que la resolución sea “ineficaz” y que deba celebrarse nuevamente el juicio.

No es un caso aislado

No se trata de un caso aislado, pues la situación se repitió en varias ocasiones en el pasado, por ejemplo en el resonado caso diamante, o bien, en una reciente causa relativa a un accidente de tránsito.