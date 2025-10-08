Un hombre perdió la vida la tarde de este miércoles tras recibir una herida con arma blanca en su rostro durante una riña en la comunidad de Rincón de Cacao, en Alajuela.

De acuerdo con la información preliminar, los hechos se habrían producido luego de una pelea entre dos hombres, en la que uno de ellos tomó un cuchillo y se lo incrustó directamente en la cara del otro.

Las imágenes del ataque fueron enviadas a la sala de redacción de Noticias Repretel pocos minutos después de ocurrido el hecho, y muestran el violento momento en que el agresor ataca a la víctima.

La Cruz Roja Costarricense confirmó que el hombre fue declarado fallecido en el lugar, aproximadamente media hora después del suceso, debido a la gravedad de la herida.

La Fuerza Pública mantiene un operativo en la zona para dar con el sospechoso, quien, según versiones preliminares, sería de nacionalidad nicaragüense y se dio a la fuga inmediatamente después del ataque.

Noticia en desarrollo.