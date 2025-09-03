Una tragedia se registró la tarde de este miércoles 3 de setiembre en San Rafael de Heredia, cuando un horno explotó dentro de una soda, provocando la muerte de un hombre de aproximadamente 50 años.

De acuerdo con la Cruz Roja Costarricense, la alerta ingresó alrededor de las 3:00 p.m., lo que movilizó a una unidad de emergencia hasta el lugar. Al llegar, los socorristas confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales.

El incidente ocurrió dentro del local, donde aparentemente el horno sufrió una explosión que terminó siendo mortal para el hombre, cuya identidad aún no ha sido revelada por las autoridades.

Alejandro Molina, Coordinador Operativo Nacional

La escena quedó bajo custodia de las autoridades judiciales y policiales, quienes se encargarán de realizar el levantamiento del cuerpo y continuar con la investigación para determinar las causas exactas de la explosión.

La noticia continúa en desarrollo y se espera que en las próximas horas se brinde más información oficial.